На Азовским морем сбили два БПЛА

Два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 10:00 до 15:00. Над территориями Белгородской и Московской областей также сбили по два беспилотника.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью над территорией Краснодарского края уничтожили четыре беспилотника. А также семь — над Республикой Крым и один — над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина