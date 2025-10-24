Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до конца года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что остающиеся на Украине жители Курской области могут вернуться домой до Нового года. Об этом сообщил ТАСС.

Омбудсмен добавила, что конкретной даты возвращения курян нет, но украинская сторона не отказывается содействовать в этом процессе.

В начале октября с Украины вернулись десять жителей Курской области. В середине месяца госпожа Москалькова сообщила, что в Сумах удерживаются еще 13 человек.

Алина Морозова