Полиция Краснодара выясняет личность неизвестного, стрелявшего в собак

Полиция Краснодара устанавливает личность неизвестного, который стрелял по собакам в Нижнем Казачьем хуторе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой неизвестный во время прогулки со своим псом выстрелил в одну из бездомных собак. На кадрах видно, что она осталась жива после выстрела. После этого мужчина побежал за собаками на территорию чужого частного домовладения, но спустя короткое время ушел оттуда.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, мотивы поступка неизвестного, а также предмет, из которого он стрелял. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям краснодарца дадут правовую оценку.

Алина Зорина