Рафаэль Бегляров рассказал о ходе реконструкции Южных прудов в Новороссийске

В ходе горячей линии по вопросам ЖКХ и.о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров прокомментировал ситуацию с работами по реконструкции Южных прудов. Чиновник объяснил, какие нарушения при очистке водоемов были допущены подрядчиком ООО «Кама-РД».

Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

При производстве очистки Южных прудов от иловых отложений подрядчик допустил ряд нарушений, в связи с чем администрация Новороссийска была вынуждена начать исковую работу и приостановить все платежи. По словам Рафаэля Беглярова, из-за нарушения технологии изъятия ила подрядной организации не произвели оплату.

Чиновник отметил, что вместо определенных туб для хранения и высушивания ила ООО «Кама-РД» использовали экскаватор. Подрядчик должен был оборудовать геомембранную подложку для хранения ила в тубах на открытой местности в рамках контракта.

«Ни одного пункта контракта технологии они не выполнили, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд по расторжению договора. На сегодняшний день тот объем ила, который был указан в контракте, весь извлечен из Южных прудов»,– подчеркнул Рафаэль Бегляров.

Администрация Новороссийска планирует заключить дополнительный контракт на вывоз ила с территории Южных прудов, чтобы осуществить эти работы до конца года. Реализация проекта реконструкции начнется в 2026 году после успешного прохождения экспертизы, как отметил и.о. заместителя главы.

Во время горячей линии Рафаэль Бегляров также поделился, что экологи Новороссийска выражают опасения из-за того, что иловые отложения находятся на открытой местности в границах ООПТ. Чиновник сообщил, что в рамках контракта подрядная организация возместила ущерб экологических нарушений в Минприроды в размере 10 млн руб.

София Моисеенко