В Темрюкском районе обустраивают защитный вал вдоль озера Соленого

В Темрюкском районе вдоль озера Соленого рядом с поселком Веселовка обустраивают защитный вал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Вал создают вдоль всего пляжа, чтобы защитить озеро, которое является особо охраняемой природной территорией. Он необходим для защиты во время штормовой погоды от возможных выбросов нефтепродуктов.

На участке задействованы четыре экскаватора компании ОТЭКО. К работам привлекли сотрудников МЧС России. Защитные сооружения создадут на протяжении 2 км.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе восстанавливают 13-километровый защитный вал вдоль основных пляжей курорта для предотвращения загрязнения берега нефтепродуктами во время осенне-зимних штормов. Меры приняли после анализа спутниковых снимков, на которых зафиксировали пятно в море.

Кроме того, сейчас специалисты ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии в Анапе. Их обнаружили сегодня утром во время мониторинга.

Алина Зорина