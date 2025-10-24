Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оперштаб Кубани опроверг данные о том, что на полигон в Полтавской свозят мусор

В соцсетях распространилась информация о том, что на закрытый полигон в станице Полтавской снова начали свозить твердые коммунальные отходы из отдаленных населенных пунктов. Оперативный штаб Краснодарского края заявил в своем Telegram-канале, что сообщения являются недостоверными.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, на полигон привозили технологический грунт. Материал необходим для пересыпки тела свалки.

«Твердых коммунальных отходов в большегрузных машинах не было. Полигон, как и было заявлено ранее, остается закрытым»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

Новости компаний Все