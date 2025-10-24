СКР проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Воронеже

Управление Следственного комитета России по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в облцентре. Возгорание произошло в квартире одного из домов на улице Шишкова ночью 24 октября. Об этом сообщили в ведомстве.

Спасатели обнаружили на месте пожара тела 47-летнего хозяина квартиры и его 32-летнего знакомого. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В региональном главке МЧС уточнили, что дежурный получил сообщение о пожаре в однокомнатной квартире в 1:50. На место прибыли 14 спасателей и к 2:15 ликвидировали возгорание. Они также эвакуировали из дома 20 человек.

В результате происшествия в квартире выгорели основная комната, коридор и балкон, повреждены огнем кухня и ванная по всей площади.

Алина Морозова