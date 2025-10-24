«Сегодня предприниматели будто обязаны быть блогерами»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, с какими неочевидными сложностями сталкиваются владельцы fashion-брендов.

Новая среда закрывает бренды. Примерно каждый год по российскому рынку ритейла прокатывается волна закрытий нишевых продавцов. Это печальное событие все объясняют по-разному или не объясняют вовсе. Именно поэтому такой резонанс вызвали искренние размышления Султанны Французовой на тему того, что fashion-бизнес это сложно, а не платьишки перебирать. «В итоге мое плечо, на котором, как выяснилось, нет бизнес-косточки, сломалось под тяжестью километров ткани и кипы неоплаченных счетов»,— написала в соцсетях дизайнер, известная всем модницам по сказочным воздушным платьям в 2000-х. В 2025-м приостановили работу I am studio, Totti, Mellow, Bat Norton и другие.

Уходят старожилы и новички, столкнувшись с реалиями бизнеса в турбулентное время. Основательница STUDIO 29 Таня Фомичева на деловой встрече вновь пошутила, мол, думали, все, конец, но только что сообщили, что логистику организовали, и новогодняя коллекция-таки доедет до магазинов. Никогда не знаешь наверняка. Журнал Forbes Life посвятил личным и профессиональным кризисам в октябре целый номер, где предприниматели рассказывают, как не сдаться.

Тем временем на глаза попался совсем другой кейс. Дизайнер из Нидерландов Анук Ив, героиня Harper's Bazaar, владелица интерьерной студии и кожевенного бренда, сообщила о закрытии последнего. Talje продавал ремни из итальянской кожи высочайшего качества в течение трех лет. Создательница решила поделиться «честной правдой без сахарного покрытия». «Самая сложная часть развития современного бренда — не создание великолепного продукта: он остается видимым. Постоянная необходимость создавать контент, оставаться на виду, кричать громче остальных, вот что меня опустошило»,— так написала Анук в соцсетях. Многое еще сказано о том, как важно создать надежную команду, более ответственно просчитать бюджет и коэффициент рентабельности, о повышенных тарифах Трампа… Но эта необходимость быть заметными, видимыми, яркими в мире экстравертов может оказаться для кого-то слишком тяжелой ношей. И это общая проблема: мы теряем качественные продукты, потому что кто-то другой кричит громче. Сегодня предприниматели будто обязаны быть блогерами, к пулу их профессий добавилась полноценная новая.

Яна Лубнина