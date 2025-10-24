На улицах Новороссийска установили новые современные светофоры

В Новороссийске продолжается модернизация светофорной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы направлены на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

С начала года новые светофорные объекты установлены на нескольких участках улично-дорожной сети. В частности, вызывные светофоры появились на Мысхакском шоссе, 8, и на перекрестке улицы Южной и проспекта Ленина. Дополнительные транспортные и пешеходные светофоры смонтированы на перекрестках Цедрика и Пархоменко, Дзержинского и Черняховского, Дзержинского и Снайпера Рубахо, Советов и Магистральной, а также на улице Героев-Десантников у школы №10.

Параллельно обновляются устаревшие объекты. Замена проведена на улицах Мира, Новороссийской Республики, Сухумском шоссе, Красноцементной, а также на ряде перекрестков с улицами Толстого, Энгельса, Революции 1905 года, Куникова и проспектом Ленина.

На части новых объектов установлены табло обратного отсчета времени, в том числе на перекрестках улиц Свободы и Советов, Свободы и Сипягина, Видова и Кутузовской, проспекта Ленина и Черняховского.

Кроме того, внедряются бело-лунные секции, которые сигнализируют водителям о разрешенном движении пешеходов на переходе в направлении поворота автомобиля. По словам главного специалиста городского управления транспорта и дорожного хозяйства Ивана Карпенко, в текущем году установлено свыше 20 таких секций.

Екатерина Голубева