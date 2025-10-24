Разрытия на улицах Новороссийска устранят до конца года

До конца этого года в Новороссийске восстановят дорожное покрытие после работ по подготовке к отопительному сезону. Сроки обозначил и.о. заместителя главы города Рафаэль Бегляров.

Во время горячей линии по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров сообщил, что новороссийский филиал АО «АТЭК» предоставил план-график по восстановлению дорожного полотна. Согласно утвержденному плану, все разрытия, осуществленные во время подготовки к отопительному сезону, должны быть устранены в срок до конца текущего года.

Рафаэль Бегляров озвучил, что инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций удалось синхронизировать между собой, после чего все данные были направлены в управление автомобильных дорог. Такие меры приняли для того, чтобы ремонт дорожного полотна не производили до полного завершения ремонта инженерных сетей.

София Моисеенко