В Краснодаре изменится работа 9 трамвайных маршрутов 25 и 26 октября

Из-за капитального ремонта трамвайного пересечения на перекрестке улиц Горького и Коммунаров в Краснодаре вечером 25 октября и утром 26 октября изменится движение девяти трамвайных маршрутов. Речь идет о вагонах №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 и 21, сообщили в городском департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы начнутся в 20:00 25 октября и завершатся к 08:00 26 октября. В указанный период часть маршрутов временно сократят движение, а другие будут следовать по объездным путям через улицы Коммунаров, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу и Садовую.

Первые утренние рейсы 26 октября начнутся позже обычного. Подробное расписание уточняется на официальных каналах «КТТУ» и по телефону 8 (861) 262-51-15.

Анна Гречко