В Восточном районе Новороссийска запустят новую котельную

На котельной «Плавневая» в Восточном районе Новороссийска планируют начать пуско-наладочные работы. Информацию предоставил и.о. заместителя главы города Рафаэль Бегляров в ходе горячей линии по вопросам ЖКХ.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пуско-наладочные работы на котельной «Плавневая» в Восточном районе начнутся через неделю, как сообщил Рафаэль Бегляров. Строительство объекта близится к завершению. Параллельно ведутся работы по возведению котельной в Южном районе для обеспечения теплоснабжением новых жилых домов.

Исполняющий обязанности заместителя главы по вопросам ЖКХ отметил, что действующих котельных в Новороссийске достаточно для организации подачи отопления в МКД.

София Моисеенко

