Продажи книг в Новороссийске выросли на 17%

В Новороссийске в сентябре 2025 года продажи книг на платформе «Авито» увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на новые издания вырос более чем на 40%, на подержанные — на 11%. Наиболее динамично росла категория нехудожественной литературы — объем продаж увеличился в 3,5 раза. За ней следуют детские книги (в 2,8 раза), художественная литература (в 2,3 раза) и книги на иностранных языках (в два раза). Продажи комиксов и манги также прибавили — на 11%.

Несмотря на рост покупательской активности, цены в большинстве сегментов остались стабильными или снизились. Так, стоимость детских книг на вторичном рынке уменьшилась на 9%, комиксов и манги — на 11%.

Для сравнения, в Сочи продажи книг за год выросли на 48%, в Краснодаре — на 29%.

Екатерина Голубева