В Новороссийске снизилось количество аварийных отключений света

Аварийных отключений электричества в Новороссийске стало меньше на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил и.о. заместителя главы города Рафаэль Бегляров во время горячей линии по вопросам ЖКХ.

Рафаэль Бегляров подчеркнул, что за период с 1 января по 30 сентября 2025 года количество аварийных отключений электричества в Новороссийске снизилось примерно на 80 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам чиновника, в процентном соотношении статистика аварий на электросетях уменьшилась на 15%.

В ходе горячей линии по вопросам ЖКХ исполняющий обязанности заместителя главы отметил, что в этом году на сетях ООО «Квант» проложили две новые кабельные линии для улучшения ситуации с электроснабжением в селе Мысхако. Отключения на указанных сетях не фиксируются с сентября, как отметил Рафаэль Бегляров. В настоящее время также ведется строительство новой подстанции в хуторе Семигорском, в прошлом году ввели в эксплуатацию крупную подстанцию «Лучистая» в Южном районе. В станице Раевской произвели реконструкцию трансформаторной подстанции с заменой оборудования.

София Моисеенко