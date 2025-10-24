В Новороссийске отопление поступило в 753 дома

В Новороссийске отоплением запитали 80% объектов социальной и жилой инфраструктуры. Об этом 24 октября заявил и.о. замглавы города Рафаэль Бегляров в ходе горячей линии по вопросам ЖКХ.

По словам Рафаэля Беглярова, по состоянию на 18:00 23 октября теплоноситель получают 80% объектов в Новороссийске, из них 753 объекта – это многоквартирные дома. Подачу отопления организовали в 44 школы и учреждения дополнительного образования, в 37 детских садов и 100 прочих потребительских объектов.

«Мы планируем совместно с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями полностью завершить мероприятия до конца сегодняшнего дня, но, возможно, будут нужны дополнительные пуско-наладочные работы в части развоздушивания систем»,– сообщил Рафаэль Бегляров в ходе горячей линии.

И.о. заместителя главы по вопросам ЖКХ напомнил, что в случае, если теплоноситель уже подается в дом, но в квартирах отопление отсутствует, жителям следует обращаться в управляющую компанию.

«Если это не помогает, надо обратиться в управление ЖКХ или в управление городского хозяйства, тогда мы со своей стороны будем принимать меры надзорного характера»,– подытожил Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко