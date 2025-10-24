Кассация отказала жителям Кучугур в иске о публичных слушаниях по генплану

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал жителям поселка Кучугуры Темрюкского района признании незаконным результатов публичных слушаний по проекту поправок в генплан Фонталовского поселения, предусматривающих перевод их земель, предназначенных для строительства индивидуального жилья, в категорию сельскохозяйственных угодий. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Фото: Борис Абдулдаянов

Такие корректировки генплана, если он будет принят с учетом такого проектного решения, могут затронуть свыше 3,3 тыс. земельных наделов общей площадью 79,6 га. Районная администрация объясняла необходимость таких шагов стремлением выполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом в 2020 году.

Ккучугурцы говорят, что направляли возражения по проекту генплана, однако они не были учтены в заключении по публичным слушаниям. В суде они заявили, что поправки фактически представляют собой завуалированную форму изъятия земель для муниципальных нужд и нарушают их права, лишая возможности строить жилье.

В январе кучугурцам удалось добиться отмены результатов публичных слушаний и проекта поправок в Темрюкском районном суде. Однако летом краевой суд отменил это решение. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что заключение о результатах публичных слушаний соответствует требованиям закона, а решения, принятые по их результатам, не имеют властно-обязывающего характера, непосредственно не порождают правовых последствий для истцов. Это третий из четырех исков, поданных по поводу проекта генплана Фонталовского поселения и проигранных кучугурцами.

Тем временем СУСК по Кубани сейчас расследует уголовное дело, связанное с этой историей. По данным местных жителей, дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников местной администрации. Ход расследовани находится на личном контроле главы регионального управления СУСК Андрея Маслова.

Местные власти, в свою очередь, сейчас занимаются подготовкой Единых документов территориального планирования всех муниципалитетов района. К какой категории будут отнесены спорные земли новыми градостроительными документами пока не ясно.

Михаил Волкодав