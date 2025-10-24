Продажи книг в Краснодаре выросли на 29% за год

В Краснодаре продажи книг в сентябре выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Новые издания стали популярнее на 34%, подержанные — на 29%, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито».

В Краснодаре продажи книг на иностранных языках выросли в 6,2 раза, антикварных изданий — в 5,8 раза, комиксов и манги — в четыре раза. Спрос на нехудожественную литературу увеличился в 3,9 раза, учебные издания — в 3,3 раза, художественные — в 3,1 раза, детские — в три раза.

Цены на литературу на иностранных языках снизились на 14%. Стоимость детских и нехудожественных изданий осталась на уровне прошлого года.

В Сочи продажи книг в сентябре 2025 года выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые издания увеличился почти на 59%, подержанные — на 44%. Наибольший прирост зафиксирован в категории нехудожественной литературы — почти в четыре раза. Следом идут художественные издания — в 3,7 раза, учебные — в 3,5 раза, детские — в три раза. Интерес к комиксам и манге удвоился.

Несмотря на рост спроса, цены на большинство категорий остались стабильными или снизились. Стоимость детских изданий на вторичном рынке сократилась на 8%, комиксов и манги — на 16%.

В Новороссийске продажи выросли на 17%, при этом интерес к новым изданиям увеличился более чем на 40%, подержанным — на 11%. Наибольший рост показала нехудожественная литература — в 3,5 раза. За ней следуют детские издания — в 2,8 раза, художественная литература — в 2,3 раза, книги на иностранных языках — в два раза. Продажи комиксов и манги выросли на 11%. Стоимость детских изданий в ресейле снизилась на 9%, комиксов и манги — на 11%.

Алина Зорина