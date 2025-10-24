Предпринимателя заподозрили в незаконной легализации 66 мигрантов в Лисьем Носу

Полиция вскрыла канал организации незаконной миграции. По подозрению в фиктивной постановке на миграционный учет 66 нелегалов задержали петербургского предпринимателя, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители установили, что фигурант в мае ткущего года за денежное вознаграждение поставил на учет в одном из хостелов поселка Лисий Нос 66 человек. На самом деле там никто не проживал и не планировал.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Собранные материалы передали в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований нахождения на территории страны иностранных граждан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция проверила более 200 человек в ходе миграционного рейда на Сенном рынке. Нарушения режима пребывания на территории России выявили у 21 иностранца.

Татьяна Титаева