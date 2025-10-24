Житель Ставрополя задержан за хранение более 1,6 килограммов марихуаны

В поселке Фазанном Кировского округа полицейские изъяли у местного жителя более 1,6 кг. марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В отделе полиции подозреваемый рассказал, что сорвал дикорастущее растение недалеко от своего дома, а затем высушил и хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Наталья Белоштейн