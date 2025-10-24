В Ставрополе во время пожара пострадал несовершеннолетний

Во время пожара на балконе в многоквартирном доме на ул. Объездной Ребенок пострадала семья, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Возгорание произошло ранним утром 23 октября. Глава семьи услышал хлопок, увидел дым и стал эвакуировать родных.

Пожар тушили пять пожарных расчетов. По предварительной версии, хозяин квартиры оставил на ночь включенным в сеть автомобильный аккумулятор, из-за чего и произошло возгорание.

Точные причины устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.

Наталья Белоштейн