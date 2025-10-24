Ракетную опасность объявили днем 24 октября на Кубани
В Краснодарском крае 24 октября около 12:21 объявили ракетную опасность. Уведомление распространила Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Единая система экстренного оповещения призвала граждан, находящихся в зданиях, немедленно отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях — подвалах и бомбоубежищах.
Тем, кто находится на улице, следует как можно быстрее зайти в ближайшее защищенное здание. Пассажирам транспорта рекомендовали укрыться в ближайшем безопасном месте.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 24 октября над территорией Краснодарского края сбили четыре БПЛА. На территории Абинского района из-за падения обломков дронов были повреждены восемь дачных домов.