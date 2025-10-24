Краснодарцы забронировали вдвое больше отелей в Рязани на новогодний период

Жители Краснодара стали бронировать номера в рязанских отелях в два раза чаще после присвоения Рязани статуса Новогодней столицы России 2025/2026. Спрос на бронирование гостиниц в городе вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики «Яндекс Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в отеле на территории города составляет 12 тыс. руб. Обычно туристы из Краснодара приезжают компанией из трех человек.

Кроме краснодарцев, Рязань пользуется в этом году популярностью у москвичей, жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Липецка и Воронежа. Россияне начали планировать поездки заранее: в этом году бронирование происходит за три месяца до праздников, тогда как обычно туристы резервируют жилье за полтора месяца. В прошлом сезоне большинство заказов приходилось на декабрь.

Почти половина путешественников — 47% от всех забронировавших — отправляется в город с детьми. Большинство туристов (92%) выбирают гостиницы, 8% предпочитают апартаменты. 70% останавливаются в центре. Наиболее востребованы четырехзвездочные отели — на них приходится 54% бронирований, на трехзвездочные — 27%.

Проект «Новогодняя столица России» проводится с 2012 года под руководством Министерства культуры. В рамках инициативы в выбранных городах организуют мероприятия, демонстрирующие культурное наследие, историю и традиции региона.

Алина Зорина