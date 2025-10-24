Житель Новороссийска предстанет перед судом за ДТП с пешеходом

Следственное управление УМВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в администрации города-героя.

По данным следствия, в июле 2025 года мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по проспекту Ленина и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшему были причинены травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

На время предварительного следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Екатерина Голубева