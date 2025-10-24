С петербурженки взыскали 400 тыс. рублей за сбитого при выходе из трамвая подростка

Жительницу Санкт-Петербурга в возрасте 36 лет обязали выплатить 400 тыс. рублей в пользу 13-летней девочки. Автомобиль Chery Arrizo сбил подростка при выходе из трамвая, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Авария произошла в этом году 29 апреля. Школьница выходила из общественного транспорта в зоне остановки и попала под колеса иномарки. Девочка получила многочисленные ушибы, к тому же происшествие отразилось на психике — она стала панически бояться переходить дорогу.

Водитель не приняла мер к заглаживанию причиненного подростку вреда в добровольном порядке. Тогда прокурор подал иск в суд о взыскании с петербурженки компенсации, требования прокуратуры удовлетворили.

Татьяна Титаева