Новороссийск получит миллиард рублей на реализацию трех проектов

В Новороссийск направят порядка одного млрд руб. в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» для реализации трех инициатив. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На выделенные деньги по нацпроекту в Новороссийске планируется строительство новых резервуаров для чистой воды и прокладка водоводов, благодаря которым удастся обеспечить бесперебойную подачу воды к насосным станциям. Андрей Кравченко пояснил, что работы в этом направлении начнутся в 2026 году и закончатся в 2027 году.

Денежные средства также будут потрачены в 2027 году на обустройство центральной канализационной сети по улице Элеваторной, часть финансирования распределена на благоустройство сквера «Медицинских работников».

По словам Андрея Кравченко, в текущем году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Новороссийске без привлечения стороннего финансирования от государства и краевого бюджета продолжается строительство поликлиники в Борисовке и ведется проектирование поликлиники на Анапском шоссе.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» пять предпринимателей Новороссийска получили 80 млн руб. для установки систем видеонаблюдения на пляжах. В Абрау-Дюрсо по этому национальному проекту был проведен фестиваль «Черноморская винная неделя».

София Моисеенко