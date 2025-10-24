Подачу воды в Новороссийске снизят на 30%

В Новороссийске 28 октября на 30% снизят подачу холодного водоснабжения. По данным МУП «Водоканал», вода в этот день будет идти по утреннему и вечернему графику.

Снижение подачи воды связано с предстоящими работами по реконструкции высоковольтных линий электропередач на Троицком групповом водопроводе. Плановая подача водоснабжения в штатном режиме будет организована в течение 4 часов после окончания работ на сетях.

Утром 28 октября вода в Новороссийске будет подаваться с 06:00 до 09:00, вечером с 18:00 до 21:00.

На период снижения подачи ресурса МУП «Водоканал» организует подвоз воды по заявкам. Аварийная ситуация не прогнозируется.

София Моисеенко