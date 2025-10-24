Человеческие останки нашли на территории больницы в Кировске

Во время прокладки коммуникаций для нового корпуса больницы в Кировске рабочие обнаружили гроб с останками двух человек, сообщает «Фонтанка».

Находка была сделана 21 октября на Советской улице, однако известно о ней стало только сейчас. Кости лежали на глубине трех метров. Останки были направлены в морг для установления обстоятельств смерти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в лесу в двух километрах от поселка Грибное туристы нашли скелетированные останки человека. По предварительным данным, кости пролежали там со времен Великой Отечественной войны.

