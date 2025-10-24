На Ставрополье 20-летний парень получил 8,5 лет за убийство соседа из-за собаки

В поселке Горный Предгорного округа днем 6 июня 2023 года между двумя соседями произошел конфликт из-за бесконтрольного выгула одной из собак сторожевой породы. Обвиняемый, 20-летний местный житель, в очередной раз поссорился с 23-летним соседом на эту тему. После словесной перепалки он вернулся домой, взял кухонный нож и нанес потерпевшему один удар в живот. От ранения молодой человек скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. Суд апелляционной инстанции признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Досудебное расследование показало, что конфликт возник из-за неоднократных нарушений правил выгула крупной сторожевой собаки, что стало поводом для напряженных отношений между соседями. Следственные действия включали осмотр места происшествия и назначение судебных экспертиз.

Станислав Маслаков