В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и град

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Метеорологи прогнозируют дожди и град, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

25 и 26 октября местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–23 м/с.

В малых реках бассейна реки Кубань и реках черноморского побережья ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В отдельных районах края возможен очень сильный дождь. Кроме того, прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Алина Зорина