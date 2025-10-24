ОТЭКО на 45% увеличила объем перевалки навалочных грузов в порту Тамани

Группа ОТЭКО нарастила объем перевалки навалочных грузов в порту Тамани на 45% в годовом выражении. На это оказало влияние снижение тарифов, диверсификация грузовой базы и восстановление отгрузок угля после резкого снижения в 2024 году, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Перевалка угля увеличилась на 35% — до 12 млн т. Однако она остается ниже уровня 2023 года — 25,9 млн т.

Терминал ОТЭКО в Тамани является крупнейшим угольным терминалом на юге России, его проектная мощность составляет 60 млн т в год. В марте и апреле прошлого года перевалка угля практически остановилась, причиной этому послужили разногласия по тарифам с угольными компаниями. Об этом сообщали источники, однако ОТЭКО данную информацию не подтверждала. К маю тариф снизился с $42/т до $18/т, а к июлю — до $12, что позволило восстановить отгрузки.

Компания диверсифицирует грузовую базу: в июле 2025 года началась перевалка железорудного сырья — окатышей и концентрата, в сентябре — первой партии минеральных удобрений на экспорт. До конца года ОТЭКО планирует перевалить 3,5 млн т ЖРС и 300 тыс. т удобрений. Также продолжается транспортировка серы.

Алина Зорина