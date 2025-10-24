Банк «Йошкар-Ола» разместил 270 млн рублей в депозит Банка России

Банк «Йошкар-Ола» на один день разместил свободные средства в депозит Банка России в рамках операции «овернайт». Сумма размещения составила 270 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

По состоянию на 1 июля 2025 года сумма эквивалентна 12,7% от стоимости активов банка. Сделка заключена 22 октября с исполнением обязательств по возврату депозита 23 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Банк «Йошкар-Ола» уже размещал в депозит Банка России 235 млн руб. на один день.

Анна Кайдалова