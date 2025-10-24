Власти Новороссийска рассмотрят запуск карты общественного Wi-Fi
Администрация Новороссийска рассматривает возможность создания единой городской карты с адресами всех доступных точек бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в мэрии.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Сейчас подключение к сети действует на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, а также в заведениях общепита и торговых центрах. При этом информация о большинстве таких точек уже представлена в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты», поэтому вопрос разработки отдельной карты находится на стадии обсуждения.
Поводом для инициативы стали периодические отключения мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников.
В администрации Сочи ранее заявили, что не планируют существенно расширять сеть общественного Wi-Fi на фоне временных ограничений мобильной связи.