Власти Новороссийска рассмотрят запуск карты общественного Wi-Fi

Администрация Новороссийска рассматривает возможность создания единой городской карты с адресами всех доступных точек бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в мэрии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас подключение к сети действует на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, а также в заведениях общепита и торговых центрах. При этом информация о большинстве таких точек уже представлена в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты», поэтому вопрос разработки отдельной карты находится на стадии обсуждения.

Поводом для инициативы стали периодические отключения мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников.

В администрации Сочи ранее заявили, что не планируют существенно расширять сеть общественного Wi-Fi на фоне временных ограничений мобильной связи.

Екатерина Голубева

