В Новороссийске могут создать городскую карту точек Wi-Fi

Администрация Новороссийска рассматривает возможность создания единой муниципальной карты с адресами всех доступных точек Wi-Fi. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас бесплатный Wi-Fi работает на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, культурных учреждениях, а также в кафе и торговых центрах. Власти отмечают, что сведения об этих точках уже доступны в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты», поэтому необходимость разработки отдельной карты пока обсуждается.

Инициатива связана с периодическими отключениями мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников.

В Сочи ранее заявили, что не планируют существенно увеличивать количество общественных точек Wi-Fi на фоне временных ограничений мобильной связи.

Екатерина Голубева