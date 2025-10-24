На Кубани добыча полезных ископаемых сократилась почти на 12%

В Краснодарском крае в январе–сентябре 2025 года индекс промышленного производства снизился на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в Краснодарстате.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых — минус 11,8%. В обрабатывающей промышленности спад составил 0,1%, в том числе производство пищевой продукции уменьшилось на 1,6%.

Несмотря на общее снижение, в ряде отраслей зафиксирован рост. Производство мороженой рыбы увеличилось в 2,5 раза, мясных консервов — в 1,9 раза, фруктово-овощных пюре — на 39%, майонезов — на 37,6%, сыров — на 21,2%, муки — на 19,8%. В то же время выпуск сливок сократился на 26,3%, соков — на 18,4%, растительных масел — на 15,6%, копченых колбас — на 13,4%, свинины — на 13%.

Также увеличился выпуск ювелирных изделий из серебра в 2,5 раза, из кожи — в 2,8 раза, канатов и шпагата — на 15,7%, постельного белья — на 35,6%.

Сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром продемонстрировал рост на 5,1%. При этом объем услуг водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов снизился на 6,7%.

