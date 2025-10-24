Прокуратура Пятигорска пресекла аренду земли в рекреационной зоне

Прокуратура города Пятигорска провела проверку исполнения земельного законодательства и выявила нарушение: администрация города незаконно предоставила в аренду земельный участок в границах рекреационной зоны курорта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Перед заключением договора в местной газете были опубликованы недостоверные сведения о местоположении участка. При этом права граждан, имеющих преимущественное право на аренду, в том числе многодетных семей и ветеранов боевых действий, администрация не учла.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать договор аренды недействительным и обязать снести построенное на участке здание. Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу прокуратуры, подтвердив нарушения и отменив договор. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Согласно нормам российского законодательства, договоры аренды, противоречащие Земельному кодексу и не учитывающие законные права третьих лиц, признаются недействительными с применением последствий, которые включают возврат участка и устранение незаконных построек.

Станислав Маслаков