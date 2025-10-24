На Дону предпринимателя привлекли к ответственности за просроченный пестицид

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора привлекли к ответственности предпринимателя за обработку ячменя просроченным пестицидом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

«Установлено, что юридическим лицом в конце июля 2025 года осуществлена обработка ячменя пестицидом «Борей Нео». Однако согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, срок регистрации данного пестицида окончен еще в апреле 2025 года»,— говорится в сообщении ведомства.

За это нарушение предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн