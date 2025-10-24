Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область экспортировала 38 тысяч тонн чечевицы за квартал

В третьем квартале 2025 года Ростовская область отправила на экспорт 38,4 тыс. т чечевицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Зерно чечевицы сопровождалось документами, подтверждающими его фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров»,— отметили в ведомстве.

За этот период сотрудниками управления выдано 19 фитосанитарных сертификатов.

Наталья Белоштейн

