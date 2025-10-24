Жители Кубани потеряли 150 млн рублей при покупке авто из-за рубежа

С начала 2025 года мошенники обманули более 50 жителей Краснодарского края, которые перевели аферистам свыше 150 млн руб. за автомобили из-за рубежа, но так их и не получили. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Как пишет ведомство, злоумышленники предлагают выгодно приобрести отечественные и зарубежные машины, обещая быструю доставку. Получив предоплату, продавцы прекращают выходить на связь.

В МВД перечислили признаки, по которым можно вычислить недобросовестных продавцов. В первую очередь необходимо обращать внимание на цену. Если стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, от сделки стоит отказаться.

Второй маркер аферистов — требование предоплаты или полной оплаты до получения машины, иногда через криптовалюту. Также отказаться от покупки стоит, если продавец начинает давить, призывая к быстрой сделке якобы из-за повышения цены.

Чтобы не стать жертвой обмана, не поддавайтесь импульсивным желаниям, совершайте дорогостоящие сделки спокойно и без спешки, предупреждают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анна Гречко