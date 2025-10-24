В Ростовской области продажи готовых бань увеличились в 2,5 раза

В сентябре 2025 года спрос на строительство бань в Ростовской области резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, интерес к возведению турецких хаммамов увеличился в 4,2 раза, а популярность классических сибирских бань выросла на 60%. За последний год продажи готовых конструкций в регионе выросли в 2,5 раза, что говорит о желании людей получить готовое решение быстро и без хлопот.

«Турецкий хаммам и сибирская баня, противоположные по концепциям, делят пальму первенства. Первый предлагает мягкий прогревающий пар с температурой до 50°C и влажностью до 100% — вариант для тех, кто ценит релаксацию и щадящие процедуры. Сибирская баня — проверенная временем традиция с жаром до 110°C и умеренной влажностью 40–60%, что создает мощный оздоровительный эффект»,— говорится в сообщении.

Рынок готов предложить решение для любого бюджета. Цены на строительство в Ростовской области варьируются от 299 тыс. руб. до 780 тыс. руб. за срубы из бревен, пояснили в «Авито Услуги».

«Классическое возведение сруба может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, так как позволяет постепенно вкладываться в проект, тщательно планируя бюджет на каждом этап»,— отметили специалисты.

Валентина Любашенко