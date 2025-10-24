В Новороссийске 25 октября пройдет этап Кубка по ралли-спринту

Третий этап Кубка Новороссийска по ралли-спринту PRO 2025 «Сухая щель» состоится 25 октября на территории Новороссийска. Соревнования организует городская Федерация автомобильного спорта совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В связи с проведением этапа с 10:00 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по дороге на Сухую щель — от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» в хуторе Дюрсо. Пропуск автомобилей будет осуществляться каждые 40 минут.

Соответствующее постановление (№4332 от 17 сентября 2025 года) подписано администрацией города. Документ также определяет порядок обеспечения безопасности и ответственных должностных лиц.

Екатерина Голубева