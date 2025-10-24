В Константиновском районе Дона появится рыбоводный цех на 1 млн мальков

В Константиновском районе Ростовской области до середины 2026 года построят цех по выращиванию молоди ценных пород рыб мощностью 1 млн мальков в год. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, соглашение о реализации проекта подписали первый заместитель главы ведомства Ольга Горбанева и индивидуальный предприниматель Сергей Десятов. Документ был оформлен на VIII Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Инвестиции в проект составят более 36 млн руб. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года.

Валентина Любашенко