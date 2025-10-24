Над Новгородской областью сбили 11 беспилотников
Система противовоздушной обороны ликвидировала 11 беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью 24 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Глава субъекта поделился итогами отражения атаки десяти дронов в личном Telegram-канале и поблагодарил военных за работу. При ликвидации БПЛА никто не пострадал. Позже в Минобороны РФ сообщили еще об одном сбитом дроне в период с 7.00 мск до 8.00 мск.
Господин Дронов попросил жителей Новгородчины сохранять спокойствие при обнаружении беспилотников и передавать сведения обо всех возможных случаях по номеру 112
Ранее «Ъ-СПб» писал, что над Ленобластью 22 октября сбили четыре беспилотника. Пострадавших нет.