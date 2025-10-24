На модернизацию электросетей Дагестана выделят более 11,9 млрд рублей

ПАО «Россети Северный Кавказ» направит более 11,9 млрд руб. на модернизацию электросетевого комплекса Дагестана в рамках общей программы повышения надежности энергоснабжения трех республик СКФО до 2030 года, рассказал главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Общая сумма инвестиций по Дагестану, Чечне и Ингушетии составит около 16 млрд руб., при этом наибольшая доля средств пойдет именно в Дагестан из-за роста энергопотребления — республика потребляет 33% электроэнергии от общего объема СКФО. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета и софинансирования ПАО «Россети».

В 2025 году в Дагестане планируется вложить более 3 млрд руб. на реконструкцию семи подстанций мощностью свыше 400 МВА и шести линий электропередачи классом напряжения 35–110 кВ протяженностью более 80 км. В 2026 году на продолжение работ по повышению надежности и мощности электроснабжения выделят около 1 млрд руб. В рамках программы до 2030 года запланирована реконструкция 38 энергообъектов, включая 28 подстанций и 10 линий электропередачи общей протяженностью более 141 км.

Станислав Маслаков