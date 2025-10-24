Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На модернизацию электросетей Дагестана выделят более 11,9 млрд рублей

ПАО «Россети Северный Кавказ» направит более 11,9 млрд руб. на модернизацию электросетевого комплекса Дагестана в рамках общей программы повышения надежности энергоснабжения трех республик СКФО до 2030 года, рассказал главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Общая сумма инвестиций по Дагестану, Чечне и Ингушетии составит около 16 млрд руб., при этом наибольшая доля средств пойдет именно в Дагестан из-за роста энергопотребления — республика потребляет 33% электроэнергии от общего объема СКФО. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета и софинансирования ПАО «Россети».

В 2025 году в Дагестане планируется вложить более 3 млрд руб. на реконструкцию семи подстанций мощностью свыше 400 МВА и шести линий электропередачи классом напряжения 35–110 кВ протяженностью более 80 км. В 2026 году на продолжение работ по повышению надежности и мощности электроснабжения выделят около 1 млрд руб. В рамках программы до 2030 года запланирована реконструкция 38 энергообъектов, включая 28 подстанций и 10 линий электропередачи общей протяженностью более 141 км.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все