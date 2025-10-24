Полиция проверила более 200 человек в ходе миграционного рейда на Сенном рынке

Петербургская полиция провела очередной рейд по профилактике миграционных нарушений на Сенном рынке в центре Петербурга. Об оперативных мероприятиях утром 24 октября сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В проверочном рейде были задействованы различные подразделения полиции, включая Спецполк, миграционную службу и кинологов. В общей сложности проверке подверглись более 200 граждан, 150 из которых оказались иностранцами. У 21 мигранта были выявлены нарушения режима пребывания на территории РФ, уточнили в главке.

Нелегалов доставили в отдел полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности. В настоящий момент решается вопрос об их принудительном выдворении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет с начала года, сократилось в Санкт-Петербурге на 24%.

Андрей Цедрик