Энергетики приступили к восстановлению электросетей в Новошахтинске

Утром 24 октября бригады АО «Донэнерго» приступили к восстановлению подачи электроэнергии потребителям в Новошахтинске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В результате падения БПЛА повреждено оборудование трансформаторной подстанции № 40»,— отметили в пресс-службе.

В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы три бригады энергетиков, укомплектованные необходимым материалом и запасными частями, четыре единицы спецтехники и 15 человек персонала.

Наталья Белоштейн