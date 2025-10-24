Энергетики приступили к восстановлению электросетей в Новошахтинске
Утром 24 октября бригады АО «Донэнерго» приступили к восстановлению подачи электроэнергии потребителям в Новошахтинске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«В результате падения БПЛА повреждено оборудование трансформаторной подстанции № 40»,— отметили в пресс-службе.
В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы три бригады энергетиков, укомплектованные необходимым материалом и запасными частями, четыре единицы спецтехники и 15 человек персонала.