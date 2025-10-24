В Марий Эл больше всего зарабатывают программисты и инженеры-технологи

Самые высокие зарплаты в Марий Эл предлагают программистам и инженерам-технологам — до 300 тыс. руб. в месяц. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минтруда Марий Эл.

Врачи и прорабы могут рассчитывать на 200 тыс., машинисты экскаваторов — на 180 тыс., системные администраторы и экономисты — на 160–180 тыс. руб.

В 2025 году предприятия региона разместили 33,4 тыс. вакансий. Наибольший спрос наблюдается на водителей, учителей, поваров, инженеров, бухгалтеров, электромонтеров и медицинских сестер.

По данным ведомства, больше всего работников трудятся в обрабатывающих производствах — 20,8%, торговле и общепите — 17%, образовании и сельском хозяйстве — по 10,1%.

Анна Кайдалова