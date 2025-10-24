В Чувашии наибольшим спросом пользуются технологи, педагоги и медработники

В Чувашии наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств, педагоги и медики. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минтруда Чувашии.

Сейчас в республике около 9 тыс. свободных рабочих мест со средней зарплатой чуть выше 40 тыс. руб. В министерстве отмечают, что все больше востребованы специалисты, умеющие работать с современными системами автоматизации и цифровыми технологиями.

По данным Минтруда, инженеры в республике зарабатывают в среднем 48,1 тыс. руб., водители — 41,6 тыс., швеи — 38,6 тыс., бухгалтеры — 38,8 тыс., медсестры — 35,4 тыс., повара — 31 тыс., воспитатели — 29,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова