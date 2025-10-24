В Татарстане самые востребованные специалисты — инженеры и строители

В Татарстане лидером по числу вакансий (около 26%) остается промышленность — здесь особенно востребованы рабочие и инженерные профессии. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Министерства труда республики.

Самые высокие зарплаты на рынке труда предлагают специалистам промышленности и медицины. Средняя зарплата в промышленной отрасли составляет около 70 тыс. руб., в строительстве превышает 80 тыс., а специалисты высокой квалификации могут получать до 300 тыс. руб.

В сфере здравоохранения наиболее нужны врачи-терапевты, педиатры и стоматологи. Средняя зарплата в отрасли превышает 54 тыс. руб., однако врачи узких специальностей зарабатывают от 100 до 150 тыс. руб.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий в республике отмечены: директор по производству (160 тыс. руб.), врач-ортодонт (152,5 тыс.), инженер по проектно-сметной работе (150 тыс.), фрезеровщик (106,5 тыс.) и инженер-конструктор (103,4 тыс. руб.).

Анна Кайдалова