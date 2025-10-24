На Ставрополье спрос на аренду загородных домов вырос почти на 60%

В мае-сентябре 2025 года в Ставропольском крае предложение загородной недвижимости для аренды увеличилось на 59% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший процент предложений приходится на дома — 93% от общего объема. Коттеджи и дачи занимают по 3%, а таунхаусы — всего 1%. Особенно заметно выросло предложение дач — в 2,3 раза. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды загородного дома на месяц в Ставропольском крае составляет 34,1 тыс. руб. при средней площади 71 кв. м. Этот показатель занимает 34 место среди исследуемых регионов. В Омской области аренда обходится дешевле — 31,5 тыс. руб. за дом площадью 71 кв. м, а в Ивановской области — 29,9 тыс. руб.

Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Дагестане — 18,4 тыс. руб. за дом в 98 кв. м.

Наталья Белоштейн