ФК «Ростов» получил правительственный грант 700 млн рублей

Правительство Ростовской области предоставило АО ФК «Ростов» грант на сумму 700 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на областное министерство по физической культуре и спорту.

Средства были перечислены футбольному клубу в полном объеме.

По данным Минспорта Ростовской области, размер поддержки ФК «Ростов» определен областным постановлением № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием команд Ростовской области в всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта».

Наталья Белоштейн