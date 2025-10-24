ФК «Ростов» получил правительственный грант 700 млн рублей
Правительство Ростовской области предоставило АО ФК «Ростов» грант на сумму 700 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на областное министерство по физической культуре и спорту.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Средства были перечислены футбольному клубу в полном объеме.
По данным Минспорта Ростовской области, размер поддержки ФК «Ростов» определен областным постановлением № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием команд Ростовской области в всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта».